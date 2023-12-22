Автобус крымского ополчения хотят сделать музейным экспонатом

В год 10-летия Крымской весны музейщики хотели бы представить публике новые артефакты этого незабываемого времени, рассказал в интервью «Крымской газете» директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
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