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Россияне не могут взять в толк, почему тарифы ЖКХ растут так сильно и быстро, а качество услуг лучше не становится

Выражение «В чужом глазу соринку видим, в своём бревна не замечаем» идеально подходит к ситуации, когда у нас в публичном пространстве рассказывают как всё плохо «там», но стараются помалкивать о том, как «хорошо» у нас здесь.

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