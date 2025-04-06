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Мода и Шоу-бизнес

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«Нравятся эффектные девушки. Я не однолюб»: внук Никиты Михалкова удивил признанием о личной жизни

«Нравятся эффектные девушки. Я не однолюб»: внук Никиты Михалкова удивил признанием о личной жизни

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков сделал неожиданное признание о своей личной жизни. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ молодой человек рассказал, что ему нравятся «эффектные девушки», и отказался называть себя однолюбом.

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