«Нравятся эффектные девушки. Я не однолюб»: внук Никиты Михалкова удивил признанием о личной жизни

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков сделал неожиданное признание о своей личной жизни. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ молодой человек рассказал, что ему нравятся «эффектные девушки», и отказался называть себя однолюбом.