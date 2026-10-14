Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG-рынка, указал на падение спроса на гипермаркеты в пользу удобных магазинов у дома.
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