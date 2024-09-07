На выборах депутатов в Москве проголосовали уже более 2 млн человек

Горожане принимают активное участие в голосовании О том, как проходит второй день выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, рассказали представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
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