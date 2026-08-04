Склад Wildberries под Самарой выгорел после воздушной атаки

Склад Wildberries в Самарской области практически полностью выгорел после воздушной атаки, которую ВСУ произвели 2 августа, сообщил глава областного минпромторга Денис Гурков 4 августа на совещании регионального правительства, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте».
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