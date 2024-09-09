Ещё вчера они контролировали бизнес соотечественников на рынках, а сегодня баллотируются в депутаты разных уровней, ещё вчера выдавливали с денежных мест русских бабушек с укропчиком, сегодня — русских депутатов.
Диаспоры берут власть в России. Кому выгодно превратить страну в халифат
Комментарии
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Наталья Иванова
Я лично голосовала за русского. И никто из моего окружения не будет голосовать за халифат!
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2 час.
Наталья Иванова
Скоро мы спросим с наших властей: "Вы сами-то понимаете, что натворили?"
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2 час.
чД
человек Дубов
Народ, всё по воле Божией, и даже лист не шелохнётся без воли Аллаха! Так на кого Всевышний положит благодать? на приверженцев Мекки, Медины, Каабы, где духовное управление священнослужителей ; или на приверженцев символа руской веры - Кремля, где правят чиновники? - у кого отдают Богу Богово, а кесарям-чиновникам, чиновничье?
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1 час.
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