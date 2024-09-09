Диаспоры берут власть в России. Кому выгодно превратить страну в халифат

Я лично голосовала за русского. И никто из моего окружения не будет голосовать за халифат!

чД

человек Дубов

Народ, всё по воле Божией, и даже лист не шелохнётся без воли Аллаха! Так на кого Всевышний положит благодать? на приверженцев Мекки, Медины, Каабы, где духовное управление священнослужителей ; или на приверженцев символа руской веры - Кремля, где правят чиновники? - у кого отдают Богу Богово, а кесарям-чиновникам, чиновничье?