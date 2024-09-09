Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а  как же  известные  на  западе  богачи??   например  в  индии  и  таиланде  миллиардеры  с  нуля  начинали!  как  и...Только Грозный и ...
  • Геннадий Гудков
    "...Остпровский Николай..."  - дурик, а сам-то знаешь, кто этот персонаж?.. очевидно, такой же "поэт" как и Владимир...«Чехов — братан А...
  • саша дмитренко
    ЕСЛИ  МОНАРХ  ТО   должен  быть  противовес-убрать  дурака  или  просто  неспособного  управлять,,,так  что  лучше  п...Только Грозный и ...

Диаспоры берут власть в России. Кому выгодно превратить страну в халифат

Диаспоры берут власть в России. Кому выгодно превратить страну в халифат

Ещё вчера они контролировали бизнес соотечественников на рынках, а сегодня баллотируются в депутаты разных уровней, ещё вчера выдавливали с денежных мест русских бабушек с укропчиком, сегодня — русских депутатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
Я лично голосовала за русского. И никто из моего окружения не будет голосовать за халифат!
Ответить
2 час.
Наталья Иванова
Скоро мы спросим с наших властей: &quot;Вы сами-то понимаете, что натворили?&quot;
Ответить
2 час.
чД
человек Дубов
Народ, всё по воле Божией, и даже лист не шелохнётся без воли Аллаха! Так на кого Всевышний положит благодать? на приверженцев Мекки, Медины, Каабы, где духовное управление священнослужителей ; или на приверженцев символа руской веры - Кремля, где правят чиновники? - у кого отдают Богу Богово, а кесарям-чиновникам, чиновничье?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх