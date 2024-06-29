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Царьград

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Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и раненых на СВО граждан страны

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и раненых на СВО граждан страны

Ранее об участии военных Шри-Ланки в специальной военной операции официально не сообщалось.Шри-Ланка просит Россию компенсировать гибель и ранение граждан страны, участвовавших в специальной военной операции.

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