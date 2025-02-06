Что изменил ипотечный стандарт. Главные события января в ипотеке

Аналитик Банки.ру Артур Хачатрян рассказывает о главных событиях ипотечного рынка в январе.Ипотечный стандарт и его действиеС начала этого года вступил в силу ипотечный стандарт, ставший одной из причин тенденции, прослеживаемой в январе в тарифах отдельных банков - отмены опции снижения ставки в случае оплаты заемщиком единовременного платежа (комиссии).
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