Что изменил ипотечный стандарт. Главные события января в ипотеке

Аналитик Банки.ру Артур Хачатрян рассказывает о главных событиях ипотечного рынка в январе.Ипотечный стандарт и его действиеС начала этого года вступил в силу ипотечный стандарт, ставший одной из причин тенденции, прослеживаемой в январе в тарифах отдельных банков - отмены опции снижения ставки в случае оплаты заемщиком единовременного платежа (комиссии).