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Член совета директоров «Динамо»: «Посещаемость увеличится, у людей будет больше времени, чтобы оформить Fan ID»

Член совета директоров «Динамо»: «Посещаемость увеличится, у людей будет больше времени, чтобы оформить Fan ID»

Дмитрий Гафин оценил посещаемость на матче Мир РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов» (1:0). На игре присутствовали 4943 зрителя.

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