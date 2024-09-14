Сиднейские пляжи — вид из поднебесья

Сиднейские пляжи невероятны, особенно если смотреть на них с головокружительной высоты. Именно туда отправляет свой верный дрон модели DJI Mavic Pro австралийский фотограф Шей Купер, который прячется в сети под псевдонимом Blonde Shooter.
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