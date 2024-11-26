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Qualcomm охладела к идее покупки Intel целиком Слухи о намерениях Qualcomm купить всю к...

Qualcomm охладела к идее покупки Intel целиком Слухи о намерениях Qualcomm купить всю к...

Qualcomm охладела к идее покупки Intel целикомСлухи о намерениях Qualcomm купить всю компанию Intel возникли ещё в сентябре, сразу после публикации процессорным гигантом провального квартального отчёта и заявлений о необходимости сократить около 15 % персонала.

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