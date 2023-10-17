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В России выросли заболеваемость COVID-19 и число госпитализаций

В России выросли заболеваемость COVID-19 и число госпитализаций

Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла в России на 6,6% по сравнению с предыдущей. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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