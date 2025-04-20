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Несекретные материалы

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Зеленский на фоне обстрелов городов Донбасса обвинил РФ в нарушении «Пасхального перемирия»

Зеленский на фоне обстрелов городов Донбасса обвинил РФ в нарушении «Пасхального перемирия»

Москва лишь создает видимость перемирия. Об этом заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

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Комментарии
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Eduard
Всё как всгда,типа он &quot;миролюбивый христианин&quot;,а мы &quot;плохие&quot;! Режим &quot;Комика-гомика&quot; хуже чем режим&quot;Кодитера&quot;!
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17 час.
Eduard
Просроченый хрен,убирася в тюрьму!
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17 час.
ИИ
Иван Иванов
Это и следовало ожидать.А зачем нужно было нам это перемирие? Что бы хохол почистил крылышки,произвел ротацию,подвёз боеприпасов,зачем?Сколько ребят ляжет после такого перемирия?Кто посмотрит в глаза матери,жене,детям погибших,кто понесет за это ответственность?
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16 час.
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