Москва лишь создает видимость перемирия. Об этом заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский на фоне обстрелов городов Донбасса обвинил РФ в нарушении «Пасхального перемирия»
Комментарии
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Eduard
Всё как всгда,типа он "миролюбивый христианин",а мы "плохие"! Режим "Комика-гомика" хуже чем режим"Кодитера"!
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17 час.
Eduard
Просроченый хрен,убирася в тюрьму!
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17 час.
ИИ
Иван Иванов
Это и следовало ожидать.А зачем нужно было нам это перемирие? Что бы хохол почистил крылышки,произвел ротацию,подвёз боеприпасов,зачем?Сколько ребят ляжет после такого перемирия?Кто посмотрит в глаза матери,жене,детям погибших,кто понесет за это ответственность?
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16 час.
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