Зеленский на фоне обстрелов городов Донбасса обвинил РФ в нарушении «Пасхального перемирия»

Всё как всгда,типа он "миролюбивый христианин",а мы "плохие"! Режим "Комика-гомика" хуже чем режим"Кодитера"!

ИИ

Иван Иванов

Это и следовало ожидать.А зачем нужно было нам это перемирие? Что бы хохол почистил крылышки,произвел ротацию,подвёз боеприпасов,зачем?Сколько ребят ляжет после такого перемирия?Кто посмотрит в глаза матери,жене,детям погибших,кто понесет за это ответственность?