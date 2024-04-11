Путин заявил, что Украине самой выбирать, с кем ей будет счастье

Президент России Владимир Путин высказался о счастье Украины, подчеркнув, что пусть украинцы самостоятельно решают, с какими странами они хотели бы взаимодействовать, и возобновят ли они отношения с РФ и Белоруссией.
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