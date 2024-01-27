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В оккупированном ВСУ Херсоне и в Харьковской области прогремели взрывы

В оккупированном ВСУ Херсоне и в Харьковской области прогремели взрывы

Сегодня днем в оккупированном силами киевского режима российском городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на местных жителей и своих корреспондентов в городе.

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