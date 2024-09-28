В Тульской области увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью

В Тульской области на 27% увеличилось количество вакансий для людей с ограниченными возможностями. Как сообщают специалисты HeadHunter, в августе нынешнего года было опубликовано 633 предложения о работе, в прошлом году — 497.
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