Мишустин оценил строящийся аэровокзальный комплекс в Магадане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Магадан встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту города.
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