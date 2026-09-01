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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Foreign Ministry announced a "sensational investigation" into the crimes of the Kiev regime

The Russian Foreign Ministry announced a "sensational investigation" into the crimes of the Kiev regime

At the forum "Dialogue on Fakes", which is scheduled for the end of September, the Russian Foreign Ministry will present a sensational investigation into the crimes of the Kiev regime.

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