At the forum "Dialogue on Fakes", which is scheduled for the end of September, the Russian Foreign Ministry will present a sensational investigation into the crimes of the Kiev regime.
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