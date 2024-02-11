Пиоли про 1:0 с «Наполи»: «Милан» надежно оборонялся и хотел победить. Дела идут хорошо последние 1,5 месяца, мы почти на уровне «Интера»

После 24 туров «Милан» набрал в Серии А 52 очка – столько же, сколько в последний чемпионский сезон. При этом «россонери» отстают от лидирующего «Интера» на 8 баллов, от «Ювентуса» – на 1, и эти команды имеют по игре в запасе.
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