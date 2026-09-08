Москвичам объяснили, как себя вести при встрече с лосем в период гона

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лоси стали чаще выходить в город в связи с периодом гона, при встрече с животными людям не следует делать резких движений, а автомобилисты должны быть особенно внимательны на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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