Китай продлил срок безвизового транзитного пребывания до 240 часов

Китай объявил о значительном смягчении своей политики безвизового транзита, продлив разрешенный срок пребывания иностранных туристов, имеющих на это право, с первоначальных 72 и 144 часов до 240 часов, сообщает romanian.
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