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«РИАН»: Запад «сломал» друга РФ, а Украина получила новый источник силы в лице Сербии

«РИАН»: Запад «сломал» друга РФ, а Украина получила новый источник силы в лице Сербии

Последние события в Сербии вызвали негативную реакцию в отношениях между Россией и Украиной. Согласно информации, опубликованной агентством РИА Новости, Сербия приняла решение переосмыслить свою позицию в военном конфликте между Россией и Украиной.

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