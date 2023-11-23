Хоакин Бакли хочет подраться с Рахмоновым

Американский боец UFC Хоакин Бакли заявил, что готовится выйти на замену своему соотечественнику Стивену Томпсону в бою с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым 16 декабря, поскольку ожидает, что «Вандербой» в конечном итоге снимется с турнира: «Я все еще планирую подраться в декабре.