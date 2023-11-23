НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Хоакин Бакли хочет подраться с Рахмоновым

Американский боец UFC Хоакин Бакли заявил, что готовится выйти на замену своему соотечественнику Стивену Томпсону в бою с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым 16 декабря, поскольку ожидает, что «Вандербой» в конечном итоге снимется с турнира: «Я все еще планирую подраться в декабре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх