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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская об Александре Плющенко: «У него тяжелейший путь, он работяга. Может быть, нет такого таланта, как у отца, но есть характер и желание совершенствоваться»

Продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о выступлении сына Александра на этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре.

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