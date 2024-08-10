МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 326 подписчиков

Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии

Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии

© РИА Новости . Максим Блинов2 дня назад 300 прочитали Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС, которые должны пройти в один день — 20 октября этого года По словам заместителя председателя ЦИК Павла Постикэ, комиссия отклонила заявку на основании выявленных нарушений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Петров
Почему бы Санду не НАЗНАЧИТЬ себя президентКОЙ ? думаю, ЕС и США поддержат.. и СМИ &quot;оправдают&quot; этот &quot;шаг&quot;
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх