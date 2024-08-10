Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии

© РИА Новости . Максим Блинов2 дня назад 300 прочитали Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС, которые должны пройти в один день — 20 октября этого года По словам заместителя председателя ЦИК Павла Постикэ, комиссия отклонила заявку на основании выявленных нарушений.