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Как сделать правителей лимитрофов верными союзниками России

Как сделать правителей лимитрофов верными союзниками России

Виктор Анисимов  Давно не является секретом то что лимитрофы образовавшиеся после распада СССР нагло и в ультимативной форме то и дело предъявляют России разного рода претензии.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Нужно защищать интересы всей страны, а не отдельных её представителей, типа тех, чьи имена представлены в известном списке форбса. Если в этой части сместится приоритет на верный, тогда выиграют все, ежели нет - продолжат проигрывать. Разница ведь в чём? Когда власти рвут простите пОпу себе, пытаясь продвигать интересы типа указанных олигархов (ну тех, кого у нас вроде как нет - (на самом деле есть, просто они проявляют себя более аккуратно)) и тогда вынуждены (ещё раз простите) подмахивать каждой больной бешенством шавке или занимаются страной, защищая её интересы в целом (в том числе и от тех, кого у нас вроде как нет) и рвут (блин ну е-моё какой у меня сегодня таки скудный словозапас :) ) сорян братва пОпы прежде всего крупнейшим представителями этого безнадёжного зоопарка, и тогда шавки разбегаются сами и всеми своими фибрами излучают покой и безмятежность, то бишь почет и уважуху. Короче, разница здесь это как втихаря награбленное сбывать и каждого шороха бояться или за правое дело биться и силу за собой чувствовать. Как тут не вспомнить легендарное: в чем сила, брат?
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4 час.
Алекс Сэм
Разнести в пыль радиоактивную одну из бывших советских республик, другие сразу прибегут на поклон. Но это естественно мнение диалитанта.
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4 час.
Алексей Тан
Как сделать правителей лимитрофов верными союзниками России ======================= В ПЕРВУЮ очередь ... избавиться от них как от &quot;союзничков&quot;... по ОКТБ и прекратить за них выполнять эти обязанности!!!... и ВАЖНО... избавиться от ПАРАЗИТА-союзничка... хасидов-евреев белярюси... которых по численности своей... МЕНЬШЕ!!.. чем жителей Москвы!!.
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3 час.

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