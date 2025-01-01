Как сделать правителей лимитрофов верными союзниками России

Сергей Ипатов

Нужно защищать интересы всей страны, а не отдельных её представителей, типа тех, чьи имена представлены в известном списке форбса. Если в этой части сместится приоритет на верный, тогда выиграют все, ежели нет - продолжат проигрывать. Разница ведь в чём? Когда власти рвут простите пОпу себе, пытаясь продвигать интересы типа указанных олигархов (ну тех, кого у нас вроде как нет - (на самом деле есть, просто они проявляют себя более аккуратно)) и тогда вынуждены (ещё раз простите) подмахивать каждой больной бешенством шавке или занимаются страной, защищая её интересы в целом (в том числе и от тех, кого у нас вроде как нет) и рвут (блин ну е-моё какой у меня сегодня таки скудный словозапас :) ) сорян братва пОпы прежде всего крупнейшим представителями этого безнадёжного зоопарка, и тогда шавки разбегаются сами и всеми своими фибрами излучают покой и безмятежность, то бишь почет и уважуху. Короче, разница здесь это как втихаря награбленное сбывать и каждого шороха бояться или за правое дело биться и силу за собой чувствовать. Как тут не вспомнить легендарное: в чем сила, брат?