К вопросу об ограничении ответственности собственника судна (на примере инцидента 15.12.2024)

Предметом исследования данной статьи является изучение и анализ действующего законодательства, регламентирующего ответственность за ущерб, причиненный от загрязнения с судов нефтью, а также ограничение ответственности собственника судна путем создания фонда ограничения ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии