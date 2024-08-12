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ФСИН проведет проверку после пира в мордовской колонии, устроенного членами ОПГ

ФСИН проведет проверку после пира в мордовской колонии, устроенного членами ОПГ

ИЗВЕСТИЯ Управление ФСИН России по республике Мордовия проведет проверку после того, как в редакцию "Известий" попала фотография, на которой запечатлено масштабное застолье в колонии строгого режима ИК-7 в мордовском селе Сосновка.

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