ФСИН проведет проверку после пира в мордовской колонии, устроенного членами ОПГ

ИЗВЕСТИЯ Управление ФСИН России по республике Мордовия проведет проверку после того, как в редакцию "Известий" попала фотография, на которой запечатлено масштабное застолье в колонии строгого режима ИК-7 в мордовском селе Сосновка.
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