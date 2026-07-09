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Закон, порядок, государство

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Первые в очереди на фронт: Франция возглавила новые силы реагирования НАТО

Первые в очереди на фронт: Франция возглавила новые силы реагирования НАТО

Париж официально принял командование сухопутным компонентом новых сил ARF, пишет Figaro. Штаб 3-й дивизии из Марселя прошел жесткую сертификацию: в случае острого кризиса именно французские батальоны станут ядром, которое перебросят в зону боевых действий всего за 10 дней.

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