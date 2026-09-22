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ЕС вошел в последний день спора о продлении санкций против России

ЕС вошел в последний день спора о продлении санкций против России

Персональные санкции ЕС почти против 3 тыс. связанных с Россией лиц и компаний истекают в полночь. Послы 27 стран пока не смогли договориться об их продлении.

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