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Каманцев: «Мажич — один из лучших доступных специалистов. Арбитры тоже должны взять часть ответственности»

Каманцев: «Мажич — один из лучших доступных специалистов. Арбитры тоже должны взять часть ответственности»

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев высказался о будущем руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

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