Слуцкий предложил установить выплаты при ранении или гибели военкоров

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий внес предложение внедрить единовременные выплаты в размере 3 млн рублей военным корреспондентам в случае нанесения вреда их здоровью, а семьям погибших в особых условиях, включая зону СВО, предоставить компенсацию в 5 млн рублей.