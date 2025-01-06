Слуцкий предложил установить выплаты при ранении или гибели военкоров

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий внес предложение внедрить единовременные выплаты в размере 3 млн рублей военным корреспондентам в случае нанесения вреда их здоровью, а семьям погибших в особых условиях, включая зону СВО, предоставить компенсацию в 5 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии