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Mash: певица Долина была психически неустойчива, продавая квартиру мошенникам

Mash: певица Долина была психически неустойчива, продавая квартиру мошенникам

Стали известны результаты психиатрической экспертизы народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на результаты исследования, проведенного в рамках уголовного дела.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Так в дурку ее , а не на сцене плясать .
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