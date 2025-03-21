Mash: певица Долина была психически неустойчива, продавая квартиру мошенникам

Стали известны результаты психиатрической экспертизы народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на результаты исследования, проведенного в рамках уголовного дела.
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