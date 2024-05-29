Плотник построил крутой крошечный дом со скрытой ванной на террасе

Когда возникает необходимость в строительстве собственного дома, профессиональные навыки становятся как нельзя кстати, ведь можно не то только сэкономить значительную сумму, но и сделать все в лучшем виде.
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