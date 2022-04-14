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«Гусарская баллада» Российской императорской армии

«Гусарская баллада» Российской императорской армии

В фильме «Гусарская баллада» поручик Ржевский одет в мундир Мариупольского гусарского полка. Другой персонаж пьесы Гладкова и кинофильма «Гусарская баллада», Шурочка Азарова, по идее, должна была носить зелёный мундир Павлоградского гусарского полка (Ржевский говорит, обращаясь к ней: «Мундир на вас я вижу Павлоградский»), однако в фильме на ней светло-серый доломан и ментик Сумского гусарского полка Он – гусар, и не пускаетМишурою пыль в глаза;У него, брат, заменяетВсе диваны куль овса.

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