«Гусарская баллада» Российской императорской армии

В фильме «Гусарская баллада» поручик Ржевский одет в мундир Мариупольского гусарского полка. Другой персонаж пьесы Гладкова и кинофильма «Гусарская баллада», Шурочка Азарова, по идее, должна была носить зелёный мундир Павлоградского гусарского полка (Ржевский говорит, обращаясь к ней: «Мундир на вас я вижу Павлоградский»), однако в фильме на ней светло-серый доломан и ментик Сумского гусарского полка Он – гусар, и не пускаетМишурою пыль в глаза;У него, брат, заменяетВсе диваны куль овса.