Очень вкусный завтрак из творога и яйца за 3 минуты (без капли масла)

На приготовление завтрака мы отводим мало времени, поэтому он должен быть быстрым. Но кроме быстрого приготовления, его еще надо сделать питательными и красивыми, чтобы создать хорошее настроение на весь день.
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