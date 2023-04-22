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В «Океане» растворились десятки миллионов рублей

В «Океане» растворились десятки миллионов рублей

Экс-начальник управления капитального строительства ФГБОУ ВДЦ «Океан» Владимир Подложнюк обвиняется в превышении должностных полномочий.

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