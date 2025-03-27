В Европе предложили план размещения войск на Украине

Европейские военные руководители рассматривают различные варианты размещения войск на Украине. Их могут разместить вдоль Днепра или на западе страны, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на французского чиновника.
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