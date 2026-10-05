Кубанца осудили на 12 лет за три диверсии по анонимному заказу

Житель Краснодарского края Артем Борщев приговорен к 12 годам лишения свободы за три диверсии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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