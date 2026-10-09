Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве супругов и поджоге ресторана

Тела 66-летнего мужчины и 41-летней женщины были обнаружены 7 октября при тушении пожара в трехэтажном здании на улице Русской.
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