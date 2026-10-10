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Федерация футбола Португалии временно отстранила Роналду от матчей за сборную

Федерация футбола Португалии временно отстранила Роналду от матчей за сборную

Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии (FPF) начал разбирательство в отношении нападающего Криштиану Роналду после его самовольного отъезда с тренировочного сбора национальной команды.

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