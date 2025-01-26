Театр абсурда
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Театр абсурда

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Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервью и пишет письма о ситуации на СВО ?

Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервью и пишет письма о ситуации на СВО ?

Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервью и пишет письма о ситуации на СВО ? Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервьюи пишет письма о ситуации на СВО ? На «бытовые условия» не жалуется, на зоне ему хорошо? Еще бы не хорошо, ноутбук на тумбочке, Интернет? Или ему на зону «малявы» шлют обо всех событиях в мире и не фронте? И все-то он знает – и про Китай, и про Трампа! По Гиркину, чтобы победить надо мобилизовать, экипировать и обучить еще 500 000 российских бойцов…   А я дурак будучи на свободе голову ломаю – как нам победить? Надо к Гиркину обращаться – он все знает!   Игорь Стрелков о текущей ситуации.

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Комментарии
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Андрей
Читаешь, вот вроде все правильно, да только, с каким-то душком! Высокого самомнения человек! Таких опасно к власти допускать!
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14 час.
Анатолий ashkourin
Шушера,которой окружил себя Царь еще хуже и страшней...Этот говорит неугодную правду,за что его и закрыли...
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11 час.
Андрей
Правда, которая перемешана с ложью! Этот, по своему менталитету, на Гитлера похож...
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