Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервью и пишет письма о ситуации на СВО ? Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервьюи пишет письма о ситуации на СВО ? На «бытовые условия» не жалуется, на зоне ему хорошо? Еще бы не хорошо, ноутбук на тумбочке, Интернет? Или ему на зону «малявы» шлют обо всех событиях в мире и не фронте? И все-то он знает – и про Китай, и про Трампа! По Гиркину, чтобы победить надо мобилизовать, экипировать и обучить еще 500 000 российских бойцов… А я дурак будучи на свободе голову ломаю – как нам победить? Надо к Гиркину обращаться – он все знает! Игорь Стрелков о текущей ситуации.