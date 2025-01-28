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За рулем

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Этим гражданам хотят разрешить временно парковаться на местах для инвалидов

Этим гражданам хотят разрешить временно парковаться на местах для инвалидов

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил внедрить временные разрешения для парковки на местах, предназначенных для инвалидов, для беременных женщин и разрешить там парковаться многодетным автовладельцам.

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