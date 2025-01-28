Этим гражданам хотят разрешить временно парковаться на местах для инвалидов

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил внедрить временные разрешения для парковки на местах, предназначенных для инвалидов, для беременных женщин и разрешить там парковаться многодетным автовладельцам.
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