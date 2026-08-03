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В Госдуме заявили о подготовке провокаций перед выборами

В Госдуме заявили о подготовке провокаций перед выборами

В числе планируемых методов — провоцирование конфликтов, массовая подача формальных жалоб о якобы допущенных нарушениях и распространение недостоверной информации Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил о готовящихся провокациях на предстоящих выборах.

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