Депутат АдГ: на представителей партии нападают в ходе избирательной кампании

Зампредседателя баварского отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус в беседе с RT заявил, что из-за растущего влияния АдГ в Германии на её представителей в ходе избирательной кампании нападают, а её предвыборные плакаты портят.
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