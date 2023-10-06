Депутат АдГ: на представителей партии нападают в ходе избирательной кампании

Зампредседателя баварского отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус в беседе с RT заявил, что из-за растущего влияния АдГ в Германии на её представителей в ходе избирательной кампании нападают, а её предвыборные плакаты портят.