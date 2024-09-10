«Русские уже в Селидово»: «Черные запорожцы» и «Кара Даг» попали в ловушку, бросившись на помощь побратимам Появились кадры боя в Украинске, которые шокировали самостийных экспертов По данным телеграм-канала Logikamarkova, наступление армии России на направлении Покровска после длительного успеха, можно сказать, на паузе.