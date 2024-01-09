Bloomberg: Белый дом провел напряженные переговоры с ВПК насчет помощи Киеву

Чиновники Совета по нацбезопасности США провели напряженные переговоры, продлившиеся несколько часов, с представителями более чем десяти военных предприятий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц.
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