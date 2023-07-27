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ORF: Австрия до сих пор не отправила обещанные в мае два миллиона евро на разминирование Украины

ORF: Австрия до сих пор не отправила обещанные в мае два миллиона евро на разминирование Украины

Правительство Австрии до сих пор не выделило обещанные в мае €2 млн, которые должны были пойти на нужды для разминирования территорий Украины.

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