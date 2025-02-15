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Зеленский оценил желание украинцев провести выборы президента

Зеленский оценил желание украинцев провести выборы президента

Украинцы не хотят проведения выборов президента. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

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Комментарии
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Eduard
Что Клоун мысли миллионов уже читает?Хамло!
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